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Сегодня, 12:13

Ямлиханов — об Акинфееве: «Это невероятный профессионал, рад работать вместе с ним»

Мария Гусева
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Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился мнением о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Приходилось по жизни встречать высокомерных людей, снобов. И для меня большое открытие, каков Игорь Владимирович в общении. Нет звездности. Это безусловная величина российского футбола, но на деле это простой парень. Да, авторитет в команде. Но не давит. На молодежь может повлиять и юмором. От него исходит что-то человеческое, я это чувствую. И еще это невероятный профессионал. На базу приедешь — Игорь уже там. Я рад работать вместе с ним», — цитирует Sport24 Ямлиханова.

ЦСКА после 15 туров РПЛ идет на третьем месте с 29 очками. «Спартак» — второй с 32 очками. Лидирует «Зенит» (39 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-trener-tsska-ob-akinfeyeve-ya-pravda-udivlen-ot-nego-iskhodit-chto-to-chelovecheskoye-ya-eto-chuvstvuyu

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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