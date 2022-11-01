Ямлиханов — об Акинфееве: «Это невероятный профессионал, рад работать вместе с ним»

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился мнением о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Приходилось по жизни встречать высокомерных людей, снобов. И для меня большое открытие, каков Игорь Владимирович в общении. Нет звездности. Это безусловная величина российского футбола, но на деле это простой парень. Да, авторитет в команде. Но не давит. На молодежь может повлиять и юмором. От него исходит что-то человеческое, я это чувствую. И еще это невероятный профессионал. На базу приедешь — Игорь уже там. Я рад работать вместе с ним», — цитирует Sport24 Ямлиханова.

ЦСКА после 15 туров РПЛ идет на третьем месте с 29 очками. «Спартак» — второй с 32 очками. Лидирует «Зенит» (39 очков).