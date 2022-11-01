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Сегодня, 12:10

Спиридонов: «С уходом Леонида Федуна «Спартак» стабильно набирает очки»

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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Спиридонов в комментарии для «СЭ» связал стабильную игру красно-белых с уходом экс-владельца клуба Леонида Федуна.

— Болельщикам «Спартака» нравится Абаскаль. Но, к сожалению, в клубе есть тенденция — частая смена тренеров. У вас нет опасений, что по каким-то неведомым причинам случится так, что его в «Спартаке» не будет по окончании сезона?
— Нет опасений, потому что в этом сезоне нет Леонида Федуна, — заявил Спиридонов.

— Из-за этого придет стабильность в тренерском плане?
— Не думаю, что придет стабильность. Я вижу, что без Федуна приходит стабильность в победах. Все-таки давайте смотреть объективно, в случайности я не верю. С уходом Леонида Федуна «Спартак» стабильно набирает очки.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 7 очков.

22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

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П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
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Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
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П2

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ТБ 2.5

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1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Леонид Федун
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