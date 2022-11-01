Спиридонов: «С уходом Леонида Федуна «Спартак» стабильно набирает очки»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Спиридонов в комментарии для «СЭ» связал стабильную игру красно-белых с уходом экс-владельца клуба Леонида Федуна.

— Болельщикам «Спартака» нравится Абаскаль. Но, к сожалению, в клубе есть тенденция — частая смена тренеров. У вас нет опасений, что по каким-то неведомым причинам случится так, что его в «Спартаке» не будет по окончании сезона?

— Нет опасений, потому что в этом сезоне нет Леонида Федуна, — заявил Спиридонов.

— Из-за этого придет стабильность в тренерском плане?

— Не думаю, что придет стабильность. Я вижу, что без Федуна приходит стабильность в победах. Все-таки давайте смотреть объективно, в случайности я не верю. С уходом Леонида Федуна «Спартак» стабильно набирает очки.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 7 очков.

22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров клуба.