Пономарев считает, что Фернандес разладит всю оборону ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал свое мнение по возвращению 32-летнего защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Я не рад его возвращению. Не надо его уже обратно к нам, Марио уже возрастной. Он даже в Бразилии сидел на лавке. Он разладит нам всю оборону. Сейчас у нас оборона крепкая и слаженная. А он опять придет и не будет никого держать. Он забивал и за ЦСКА, и за сборную. Но посмотрите сколько он пропускал. Это не защитник — это непонятно что! Только кухарки думают, что он великолепный защитник. Фернандес играл за сборную России? Потому что в сборную Бразилии не взяли. Он не заиграл даже в их чемпионате. Куда его ставить вообще в ЦСКА? Он свободный художник, ни за что и ни за кого не любит отвечать. Ну не умеет он играть в обороне. Не нужен нам», — приводит слова Пономарева «Спорт День за Днем».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.