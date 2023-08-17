Пономарев считает, что Карраскаль уже не поможет ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, нужен ли команде полузащитник Хорхе Карраскаль, а также каким способом московский клуб может повысить уровень игры.

«Сперва я думал — какой классный парень, всё держит в своих руках. Потом Хорхе начал валять дурака — пререкаться с тренером, снижать интенсивность тренировок. Куда это годится? Понятно, что Федотов его посадил на лавку — и правильно сделал. Карраскаль абсолютно бесполезный вариант в футболе. У армейцев есть молодые ребята, интересные, выпускники академии. Они здорово двигаются, только им надо заматереть, для этого нужно время. Если они не снизят к себе требования. Их надо всё время воспитывать, указывать на недостатки, исправлять их и работать с ними. Карраскаль уже армейцам не поможет. Он только развалит всю оборону и игру. Хорхе будет или передерживать и не отдавать мяч, или делать передачи куда не попадя. С Карраскалем надо прощаться», — приводит слова Пономарева Metaratings.ru.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах за красно-синих.

В сезоне-2023/24 25-летний колумбиец ни разу не попадал в заявку армейцев на официальные матчи.