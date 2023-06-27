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27 июня, 23:08

Пономарев считает, что у ЦСКА хватит сил прервать гегемонию «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы московской команды выиграть чемпионат России в сезоне-2023/24.

«У ЦСКА хватит сил прервать гегемонию «Зенита» в следующем сезоне. Армейская команда уже суетится и ищет хорошего нападающего. Они вроде должны прикупить игрока из Южной Америки. Если смотреть в перспективе то, ЦСКА может занять первое место в чемпионате. Если еще и Малком уйдет из «Зенита», то это будет классно для москвичей. Он — очень сильный игрок, все сам решает. Малком — забивной и противный футболист для защитников. ЦСКА — более сбалансированная команда, чем «Зенит». Я не могу назвать слабые места у армейцев», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в чемпионате России в прошедшем сезоне. Кроме того, армейцы стали победителем FONBET Кубка России, обыграв в суперфинале турнира «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев (СССР)
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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