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Сегодня, 11:37

Пономарев заявил, что в РПЛ стали играть в советский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Оренбург» в 26-м туре РПЛ.

«Оренбург» неплохая команда. Да и в целом сейчас все команды подтянулись. Даже интересно стало смотреть футбол. А все потому что стали играть в советский футбол. Стали открываться за спину, открываться на скорости, все это создает неудобство обороне противника. Хотели играть в футбол стоя с пасами поперек, назад, вратарю — и вратарь выбивает мяч в поле. Да вы что с ума сошли? Якушин и Бесков с ума бы сошли от этого футбола. Сейчас подходят к штрафной отдают мяч полузащитнику, полузащитник отдает мяч центральному защитнику, а тот отдает вратарю. Да что же это такое? Столько времени, столько пространства «поглотили» выиграли позицию — нет, все начинается сначала. Нет хорошей атаки. У ЦСКА хорошая оборона, четкая полузащита, исполняющая свои обязанности, и что-то интересное появляется впереди. И Чалова стали выпускать во втором тайме и Заболотный хоть и корявый игрок, но полезен в штрафной противника. Потому что может подставить голову и лезет в борьбу, не боится. Для того, чтобы создать ему условия, нужны прострелы или подачи в штрафную — тогда будет дело. ЦСКА не пропустит и выиграет. Один мяч мы забьем», — приводит слова Пономарева Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет 7 мая, начало — 16.30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/ponomarev-ob-rpl-stali-igrat-v-sovetskii-futbol-dazhe-stalo-interesno-smotret-248861/
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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