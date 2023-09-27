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РПЛ

Сегодня, 10:08

Попов оценил игру «Ростова» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов рассказал, что думает об игре «Ростова» в текущем сезоне.

«Ростов» — очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин. Что можно ждать от команды, когда они «цементируют» оборону? Конечно, это тяжело. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», — цитирует Попова «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Ростов» занимает занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. В 10-м туре клуб дома примет «Урал», матч пройдет 29 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-e-tot-god-pokazy-vaet-chto-bez-penal-ti-rostov-nichego-ne-mozhet/
ФК Ростов
Алексей Попов
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