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После перерыва в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Торпедо» в Москве начался снегопад.
Пресс-служба автозаводцев выложила в Telegram-канале клуба видео, в котором показаны погодные условия на стадионе «Открытие Арена», где проходит игра.
«Вот под такую красоту начинаем второй тайм», — говорится в описании к посту «Торпедо».
Первый тайм матча «Спартак» — «Торпедо» завершился нулевой ничьей. Через 5 минут после начала второй половины встречи форвард красно-белых Квинси Промес открыл счет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования