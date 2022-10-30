После перерыва в матче «Спартак» — «Торпедо» в Москве начался снегопад

После перерыва в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Торпедо» в Москве начался снегопад.

Пресс-служба автозаводцев выложила в Telegram-канале клуба видео, в котором показаны погодные условия на стадионе «Открытие Арена», где проходит игра.

«Вот под такую красоту начинаем второй тайм», — говорится в описании к посту «Торпедо».

Первый тайм матча «Спартак» — «Торпедо» завершился нулевой ничьей. Через 5 минут после начала второй половины встречи форвард красно-белых Квинси Промес открыл счет.