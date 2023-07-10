Агент Сафонов: «Арбузов тренируется с основой ЦСКА, но может уйти в аренду»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался о будущем полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова.

«Будем принимать решение — может, пойдем куда-то в аренду, чтобы получать игровое время, может, останемся, все же у Ярослава действующий контракт с ЦСКА. Просто так уходить из ЦСКА он не хочет, но не хочет и сидеть в золотой клетке. Разговор с Федотовым? Идут сборы, нагрузки, он получает игровое время, поэтому нет смысла говорить раньше времени. У Арбузова действующий контракт, он приехал и тренируется с основой», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

19-летний футболист в январе сыграл за ЦСКА в товарищеском матче против «Партизана» (2:1), в котором отметился голом, а также принял участие в Братском кубке, прошедшем 9 июля.