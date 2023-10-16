Представитель полузащитника «Сочи» Мигела: «Он не думает об уходе из команды»

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Мигела в России, сообщил, что хавбек не собирается покидать российский клуб.

«Сегодня в российском СМИ вышел небольшой комментарий нашего партнера, бразильского агента Мигела. Уверен, журналисты немного не так поняли Жоау Хеманна. На данный момент Мигел сосредоточен на выступлении за «Сочи». Все его мысли о том, чтобы помочь команде выбраться с последнего места в чемпионате. Ни о каком уходе зимой он не думает и не говорит об этом. Предложений по нему сейчас тоже нет. Повторюсь, Мигел очень хочет принести пользу «Сочи». Основная цель игрока — проводить максимальное количество времени на поле и набрать максимум очков как для команды, так и для себя по системе «гол плюс пас», — заявил Новиков «СЭ».

Мигел перешел в «Сочи» из «РБ Брагантино» в феврале 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний бразилец забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за сочинцев во всех турнирах.

Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2026 года.