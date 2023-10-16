Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:16

Представитель полузащитника «Сочи» Мигела: «Он не думает об уходе из команды»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Мигел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Мигела в России, сообщил, что хавбек не собирается покидать российский клуб.

«Сегодня в российском СМИ вышел небольшой комментарий нашего партнера, бразильского агента Мигела. Уверен, журналисты немного не так поняли Жоау Хеманна. На данный момент Мигел сосредоточен на выступлении за «Сочи». Все его мысли о том, чтобы помочь команде выбраться с последнего места в чемпионате. Ни о каком уходе зимой он не думает и не говорит об этом. Предложений по нему сейчас тоже нет. Повторюсь, Мигел очень хочет принести пользу «Сочи». Основная цель игрока — проводить максимальное количество времени на поле и набрать максимум очков как для команды, так и для себя по системе «гол плюс пас», — заявил Новиков «СЭ».

Мигел перешел в «Сочи» из «РБ Брагантино» в феврале 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний бразилец забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за сочинцев во всех турнирах.

Контракт футболиста с российским клубом действует до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
0
Читайте также
«Амур» оштрафует Хохлачева на месячную зарплату за прыжок на машину
«Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Кержаков вряд ли сыграет c «Крыльями Советов»
«Спартак»: расписание матчей команды в октябре
Медведев — о результативности Кассьерры: «Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше»
Бышовец: «Я очень симпатизирую «Краснодару» — у клуба есть своя школа и своя концепция»
Роша: «Я очень счастлив в ЦСКА, хорошо играю и отдаю свою жизнь за этот клуб»
Мостовой: «Дзюба еще года три поиграет, РПЛ — лига пешеходов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуренко рассказал, что не получал предложений о работе из России