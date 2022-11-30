Представители «Нижнего Новгорода» провели встречу с тренером Василенко

Представители «Нижнего Новгорода» провели встречу с бывшим тренером «Факела» Олегом Василенко, сообщает «РБ Спорт».

Руководство клуба рассматривает назначение 49-летнего специалиста после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив».

Василенко в сентябре 2020 года стал главным тренером «Факела», который находился в зоне вылета ФНЛ на 17 месте. Под руководством специалиста воронежская команда по итогам сезона 2020/21 заняла 9 место, в сезоне 2021/22 вышла в Премьер-лигу. Василенко покинул пост главного тренера 6 сентября 2022 года.

Основным кандидатом для нижегородцев остается Владислав Радимов, который работал с «Зенитом-2», с которым также проводились переговоры месяц назад.

«Нижний Новгород» занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 17 туров.