Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:39

Президент «Оренбурга» — о возможном уходе аргентинцев: «Ничего, кроме сплетен и слухов, не было»

Президент «Оренбурга» рассказал, что думает о возможном уходе аргентинцев из команды
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем аргентинцев Лукаса Веры, Брайана Мансильи, Габриэля Флорентина в российском клубе.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что данные футболисты могут покинуть российскую команду летом из-за интереса со стороны европейских клубов.

«Никакого интереса мы не ощущаем. Ничего, кроме сплетен и слухов, по поводу этих футболистов не было. С чьими-то слухами и действиями, чтобы этот интерес вызвать, мы ничего общего не имеем. Когда в клубе будет бумага или официальное обращение, тогда будем разговаривать. До сих пор я не видел ни одной бумаги по этим футболистам», — сказал Еремякин «СЭ».

25-летний Мансилья, 23-летний Флорентин и 25-летний Вера перешли в российскую команду летом 2022 года.

«Оренбург» занимает седьмое место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Лукас Вера
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Байдачный — о решении Галактионова штрафовать за мат: «Я это не понимаю. Без мата хороший анекдот не расскажешь»
«Нижний Новгород» подпишет игрока молодежной сборной Узбекистана Жиянова
«В случае неповиновения грозятся сбить самолет». Как польские диспетчеры чуть не сорвали матч «Спартака»
Семин о переходе Конти в «Локомотив»: «Ему 28 лет? Значит, поменялась стратегия!»
Терюшков: «Fan ID оформил еще летом, трудностей не было. Планирую поддерживать «Химки» на стадионе»
Пономарев считает, что ЦСКА надо усилить нападение: «Нам нужны скоростные форварды, которые не будут стоять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нижний Новгород» подпишет игрока молодежной сборной Узбекистана Жиянова

«Спартак» до сих пор не получил оставшуюся часть денег от «Вест Хэма» за аренду чешского полузащитника Крала