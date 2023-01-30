Президент «Оренбурга» рассказал, что думает о возможном уходе аргентинцев из команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем аргентинцев Лукаса Веры, Брайана Мансильи, Габриэля Флорентина в российском клубе.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что данные футболисты могут покинуть российскую команду летом из-за интереса со стороны европейских клубов.

«Никакого интереса мы не ощущаем. Ничего, кроме сплетен и слухов, по поводу этих футболистов не было. С чьими-то слухами и действиями, чтобы этот интерес вызвать, мы ничего общего не имеем. Когда в клубе будет бумага или официальное обращение, тогда будем разговаривать. До сих пор я не видел ни одной бумаги по этим футболистам», — сказал Еремякин «СЭ».

25-летний Мансилья, 23-летний Флорентин и 25-летний Вера перешли в российскую команду летом 2022 года.

«Оренбург» занимает седьмое место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.