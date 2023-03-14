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Сегодня, 11:30

Президент «Оренбурга» сообщил, что аргентинский полузащитник Вера хочет получить российское гражданство

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о желании аргентинского полузащитника Лукаса Веры оформить российское гражданство.

«Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим. Мы готовы помочь юридически, почему нет? Но пока что никаких конкретный действий в этом направлении не было», — сказал Еремякин «СЭ».

Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за команду.

Контракт 25-летнего футболиста с «Оренбургом» действует до конца июня 2024 года.

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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