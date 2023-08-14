Президент «Реал Сосьедад» о трансфере Захаряна: «Сделка еще не закрыта»

Президент «Реал Сосьедад» Йокин Аперрибай прокомментировал потенциальный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Как сообщал «СЭ», баскский клуб предлагает 20-летнему россиянину контракт на 5 лет.

«Мы работает [над переходом Захаряна], больше ничего не могу сказать. Трансфер пока не закрыт. Посмотрим, получится ли разобраться с оставшимися делами», — цитирует Аперрибая Mundo Deportivo.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.