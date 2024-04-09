Президент «Ростова» Арутюнянц считает, что команда стала играть в более интересный футбол

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц оценил игру команды после возобновления сезона.

— Я получаю удовольствие от игры команды на все 100 процентов. На мой взгляд, сегодня мы стали играть в более интересный футбол, — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

Ростов с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. В 23-м туре команда Валерия Карпина на своем поле сыграла вничью с «Сочи» (2:2).

14 апреля ростовчане на выезде сыграют против «Факела» в матче 24-го тура РПЛ.