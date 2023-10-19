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Сегодня, 17:15

Президент «Ростова» — о задачах на сезон: «Когда ты в пятерке — тебе спокойней»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о задачах на сезон.

— Сформулируйте задачу на сезон.

— Из сезона в сезон они одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице. Да, сложившаяся ситуация напрягает. Очевидно, когда ты в пятерке — тебе спокойней. Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься. В том году у нас это получилось.

— То есть в теории 12-е место удовлетворит вас?

— Нет. Не вылететь, не попасть в стыки — первая часть задачи. А потом — как можно выше подняться в таблице. Я буду доволен пятеркой. Но глупо об этом рассуждать, когда мы находимся на 14-м месте.

— Как «Ростов» относится к Кубку? В матчах этого турнира зачастую играет второй состав.

— Состав на Кубок ставится в зависимости от обстоятельств. Осенью мы играем в середине недели — это одна история. Так происходит из-за большой плотности игр. И не понимаю, когда говорят: «Первый состав, второй состав». В команде более 20 футболистов, но они все равны. А когда кто-то говорит, что плохо относится к Кубку, — он лукавит. Сейчас в Кубке премиальные существенны для многих клубов.

В начале ноября у нас будет важная игра против «Урала». Хочется пройти в весеннюю часть по Пути РПЛ. Тогда уже зимой сможем сказать: хотим дойти до финала. Не знаю ни одной команды, которая не хочет выиграть в финале. Формулировка «выиграть Кубок» психологически давит на молодых футболистов. Сначала дойдите до финала. А сейчас надо идти от игры к игре.

На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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