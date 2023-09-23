Алаев отметил работу Кукуяна в дерби: «Павел сдержал все эмоции, хотя, могло полыхнуть»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил работу главного арбитра матча 9-го тура «Спартак» — «Динамо» (1:0) Павла Кукуяна.

«Хотелось бы отметить Павла Кукуяна. Его будут оценивать эксперты, ЭСК, но лично мне показалось, сидя на трибуне, что он не только не помешал, но и помог футболистам показать высоко интенсивный, острый футбол с хорошим уровнем борьбы. Молодец. Может быть, найдут ошибки, но сегодня не было ни одного вмешательства ВАР. Хороший уровень борьбы и порог. В то же время Павел сдержал все эмоции, хотя, могло полыхнуть. Радуюсь, что такие матчи у нас есть. Они мне нравятся больше, в том числе и матчей европейских чемпионатов», — сказал Алаев.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.