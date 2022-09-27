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27 сентября, 00:50

Геркус — о проблемах «Торпедо»: «У нас не было игры. Не было идеи на поле»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Торпедо» Илья Геркус в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, с какими сложностями столкнулся при работе в клубе.

«Эмоциональный фон был очень тяжелым. Вы сами представляете, когда впадаешь в штопор... Очень тяжело из этого состояния выйти. Спортсмены — люди суеверные. Им кажется, что и удача от них отвернулась. Большая заслуга тренерского штаба, что они смогли изменить этот настрой.

Сейчас мне кажется, что мы находимся на правильном пути. Рабочий процесс настроен максимально профессионально. Игроки понимают свой потенциал и свои возможности.

У нас не было игры. Не было идеи на поле. Команда рассыпается. Претензии были к этому. Но от игры к игре мы видели улучшения. Результат крайне важен в нашей ситуации, но еще важнее — качество игры. Будет качественная игра — придет результат», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».

После 10 туров РПЛ «Торпедо» занимает 16-е место, набрав 4 очка. В следующем туре московский клуб в гостях сыграет против «Факела» 2 октября.

ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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