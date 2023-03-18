Президент «Урала» не связывает поражение в матче с «Динамо» с плохим судейством: «У арбитров расстрельная должность»

Президент «Урала» не связывает поражение в матче с «Динамо» с плохим судейством

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Нас нормально судили. Судья должен ошибаться. Но в этом матче не было никаких явных ошибок. У арбитров расстрельная должность. На них вешают всех собак. Мы проиграли, но судейство никак на это не повлияло. Дай бог, чтобы такие ребята росли и судили дальше», — сказал Иванов «СЭ».

«Динамо» прервало 16-матчевую серию «Урала» без поражений. Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 20 матчах.

«Урал» находится на 10-й строчке (25 очков).