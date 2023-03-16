Президент «Урала»: «Очень постараемся сохранить Гончаренко»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил надежду, что Виктор Гончаренко продолжит тренировать его команду в следующем сезоне.

— «Урал» провел уже 16 матчей без поражений. Обсуждаете это в клубе?

— А чего обсуждать? Идем от игры к игре. После таких результатов ребята становятся увереннее в себе. Пока так.

— Но вы конкретно сформулировали и озвучили цель на вторую часть сезона? Попасть в пятерку? Остаться в десятке? Избежать стыков? Выиграть Кубок?

— Дай бог, останемся в РПЛ. И на следующий сезон уже поставим задачу. Сейчас нам надо побеждать в каждом матче и радовать зрителей.

— Не боитесь, что летом Гончаренко позовут топовые российские клубы?

— Мы, конечно, не такой большой клуб. Но постараемся сохранить Виктора Михайловича. Очень постараемся!

Виктор Гончаренко возглавляет «Урал» с 15 августа 2022 года. Под его руководством команда одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и 5 раз потерпела поражение.

В последний раз «Урал» проигрывал в официальном матче 17 сентября — тогда команда уступила «Ахмату» (1:2) в 10-м туре РПЛ.