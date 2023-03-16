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Сегодня, 12:30

Президент «Урала»: «Очень постараемся сохранить Гончаренко»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Виктор Гончаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов выразил надежду, что Виктор Гончаренко продолжит тренировать его команду в следующем сезоне.

— «Урал» провел уже 16 матчей без поражений. Обсуждаете это в клубе?

— А чего обсуждать? Идем от игры к игре. После таких результатов ребята становятся увереннее в себе. Пока так.

— Но вы конкретно сформулировали и озвучили цель на вторую часть сезона? Попасть в пятерку? Остаться в десятке? Избежать стыков? Выиграть Кубок?

— Дай бог, останемся в РПЛ. И на следующий сезон уже поставим задачу. Сейчас нам надо побеждать в каждом матче и радовать зрителей.

— Не боитесь, что летом Гончаренко позовут топовые российские клубы?

— Мы, конечно, не такой большой клуб. Но постараемся сохранить Виктора Михайловича. Очень постараемся!

Виктор Гончаренко возглавляет «Урал» с 15 августа 2022 года. Под его руководством команда одержала 13 побед, 5 раз сыграла вничью и 5 раз потерпела поражение.

В последний раз «Урал» проигрывал в официальном матче 17 сентября — тогда команда уступила «Ахмату» (1:2) в 10-м туре РПЛ.

Виталий Мешков отменяет гол в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo;. «Да не было никакого злого умысла у Виталика Мешкова!» Президент «Урала» — о матчах со «Спартаком», Промесе и Гончаренко

Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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