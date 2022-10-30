Президент «Урала»: «У нас за первый круг было две разных команды. Одной можно поставить «отлично», другой - «единицу»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого круга в чемпионате России для своей команды.

«Два разных «Урала» было за первый круг. Было время, когда мы проигрывали и не забивали мячи. Это один «Урал». А второй — это совершенно другой, тот, который есть сейчас. За вторую половину первого круга нам можно поставить «отлично». Мы набирали очки, выигрывали в чемпионате России и Кубке. За первую половину — твердая «единица», — сказал Иванов «СЭ».

После ничьи с «Сочи» в матче 15-го тура «Урал» остался на 10-м месте в РПЛ (17 очков).

В следующем туре «Урал» примет «Локомотив», матч пройдет 6 ноября.