Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:31

Гафин заявил, что система «осень-весна» является оптимальной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему оптимально проводить чемпионат России с осени по весну.

«Система «осень-весна» ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях. С учетом того, что мы все надеемся туда вернуться, система «осень-весна» является оптимальной. Но можно стараться работать по календарю — вручную ставить игры зимой в южные города или на теплый стадион в Санкт-Петербурге. Нет никакой неожиданности, что в декабре холодно и бывает снег. И так не только в России. Так бывает и в Германии, и Англии, например», — приводит слова Гафина Sport24.

С 1992 по 2010 год чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».

Источник: https://sport24.ru/football/news-602694-gafin-sistema-osen-vesna-yavlyayetsya-optimalnoy
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мележиков раскритиковал идею приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в самый холодный день сезона в Москве