Гафин заявил, что система «осень-весна» является оптимальной

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему оптимально проводить чемпионат России с осени по весну.

«Система «осень-весна» ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях. С учетом того, что мы все надеемся туда вернуться, система «осень-весна» является оптимальной. Но можно стараться работать по календарю — вручную ставить игры зимой в южные города или на теплый стадион в Санкт-Петербурге. Нет никакой неожиданности, что в декабре холодно и бывает снег. И так не только в России. Так бывает и в Германии, и Англии, например», — приводит слова Гафина Sport24.

С 1992 по 2010 год чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».