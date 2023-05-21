Промес обогнал Титова и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обогнал хавбека Егора Титова и стал лучшим бомбардиром московского клуба в чемпионате России.

Футболист сравнял счет в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1, перерыв). Это был его 87-й гол за «Спартак» в чемпионате. Голландский нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, опередив Егора Титова, который провел на 151 матч больше. Тройку лидеров замыкает Роман Павлюченко, партнер Промеса по нынешней атаке «Спартака» Александр Соболев — девятый.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России