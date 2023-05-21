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Сегодня, 17:27

Промес обогнал Титова и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
Статистик
21 мая. «Спартак» — ЦСКА. Гол Квинси Промеса.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обогнал хавбека Егора Титова и стал лучшим бомбардиром московского клуба в чемпионате России.

Футболист сравнял счет в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1, перерыв). Это был его 87-й гол за «Спартак» в чемпионате. Голландский нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, опередив Егора Титова, который провел на 151 матч больше. Тройку лидеров замыкает Роман Павлюченко, партнер Промеса по нынешней атаке «Спартака» Александр Соболев — девятый.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Квинси Промес

Нидерланды

2014-2018, 2021-н.в.

173

87

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

86

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

Бразилия

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

Россия

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

42

Александр Ширко

Россия

1995-2001

128

40

Александр Соболев

Россия

2020-н.в.

85

38

Валерий Кечинов

Россия

1993-2000

112

35
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
9
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