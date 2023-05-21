Промес обогнал Титова и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России

Сегодня, 17:27
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес обогнал хавбека Егора Титова и стал лучшим бомбардиром московского клуба в чемпионате России.
Футболист сравнял счет в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1, перерыв). Это был его 87-й гол за «Спартак» в чемпионате. Голландский нападающий вышел на первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых, опередив Егора Титова, который провел на 151 матч больше. Тройку лидеров замыкает Роман Павлюченко, партнер Промеса по нынешней атаке «Спартака» Александр Соболев — девятый.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
173
|
87
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020-н.в.
|
85
|
38
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35