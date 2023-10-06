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Сегодня, 16:33

Промес — о дерби с ЦСКА: «Отличный шанс вернуться на победный путь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о предстоящем матче против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас. То есть как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. И тогда самарская история точно не повторится. А дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед 11-м туром «Спартак» (16 очков) занимает пятое место в РПЛ. ЦСКА (16) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет шестым.

Источник: ФК «Спартак»
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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