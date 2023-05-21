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21 мая, 20:15

Промес — второй игрок «Спартака», который забил 20 голов за один чемпионат

Кирилл Бурдаков
Статистик
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Оформив дубль в матче с ЦСКА (2:1), Квинси Промес установил личный рекорд сезонной результативности и стал вторым игроком «Спартака», которому удалось отличиться 20 голами за один чемпионат. Чтобы подвинуть Веллитона и переписать на свое имя это достижение Квинси должен дважды забить в двух оставшихся турах.

Лидеры по голам за «Спартак» в одном чемпионате

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2009

Веллитон

Бразилия

28

21

2022/23

Квинси Промес

Нидерланды

25

20

2010

Веллитон

Бразилия

25

19

1999

Андрей Тихонов

Россия

29

19

2006

Роман Павлюченко

Россия

27

18

1993

Владимир Бесчастных

Россия

29

18

2015/16

Квинси Промес

Нидерланды

30

18

1995

Валерий Шмаров

Россия

20

16

2013/14

Юра Мовсисян

Армения

27

16

1996

Андрей Тихонов

Россия

34

16

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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