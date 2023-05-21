21 мая, 20:15
Оформив дубль в матче с ЦСКА (2:1), Квинси Промес установил личный рекорд сезонной результативности и стал вторым игроком «Спартака», которому удалось отличиться 20 голами за один чемпионат. Чтобы подвинуть Веллитона и переписать на свое имя это достижение Квинси должен дважды забить в двух оставшихся турах.
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2009
|
Веллитон
|
Бразилия
|
28
|
21
|
2022/23
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
25
|
20
|
2010
|
Веллитон
|
Бразилия
|
25
|
19
|
1999
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
29
|
19
|
2006
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
27
|
18
|
1993
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
29
|
18
|
2015/16
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
30
|
18
|
1995
|
Валерий Шмаров
|
Россия
|
20
|
16
|
2013/14
|
Юра Мовсисян
|
Армения
|
27
|
16
|
1996
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
34
|
16