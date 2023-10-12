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Сегодня, 14:00

Пьянович рассказал, как будущий капитан «МЮ» Видич перешел в «Спартак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Неманья Видич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как будущий капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич стал защитником красно-белых.

— Многие до сих пор не понимают, как удалось игрока уровня Видича заманить в Москву, в «Спартак». Вы как-то участвовали в этом процессе?

— Его «Шахтер» хотел купить, а я ему сказал: «Если ты перейдешь в «Шахтер», то навсегда останешься там». Как, например, Дарио Срна. Рассказал ему о «Спартаке», о Москве, и он перешел к нам.

— Первак за ним четыре раза летал в Белград.

— Да. У Видича были проблемы со спиной, и Первак привез с собой в Сербию китайца Лю (специалист по иглоукалыванию. — Прим. И.Р.), и тот, посмотрев спину Неманьи, сказал, что сто процентов его вылечит: «Можете подписывать контракт». Так и произошло. Мне Лю потом тоже помогал. Я не боялся его иголок! Он еще работает в «Спартаке»?

— Давно уже нет.

— Никто не работает из тех, кто был в мое время! Если мне сейчас нужны билеты на матч «Спартака», не к кому обратиться, ха-ха!

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Михайло Пьянович. «Аленичев был прав в истории со Старковым. Надо было убирать тренера». Интервью экс-форварда «Спартака» Пьяновича
Неманья Видич
ФК Спартак (Москва)
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