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Сегодня, 14:00

Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко сказал, что клубу надо подписывать новый контракт с Далером Кузяевым.

«Кузяева надо оставлять в «Зените». Он не потерял в качестве, несмотря на возраст. Тренерский штаб «Зенита» и Сергей Богданович, в частности, полностью ему доверяет. Это очень важно, потому что Далер — ключевой игрок петербуржцев, который может сыграть на разных позициях. Доверие к нему есть. Было бы здорово, если бы он продолжил карьеру в «Зените». Если будет вариант в Европе, надо ли Далеру уезжать? Каждый футболист в своей короткой футбольной карьере хочет попробовать себя на другом уровне. Если будет какое-то предложение от европейской команды, его нужно рассмотреть, потому что это новый вызов для Кузяева. Для каждого игрока — это нормально, и только единицам поступают такие предложения», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-kuzyaeva-nado-ostavlyat-v-zenite-on-klyuchevoj-igrok/
Далер Кузяев
Дмитрий Радченко
Футбол
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