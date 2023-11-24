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Сегодня, 20:14

Радимов убежден, что победитель дерби ЦСКА — «Динамо» сможет побороться за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между армейцами и бело-голубыми.

«В этом матче на кону многое — тот, кто выиграет, пускается в погоню за «Краснодаром» и «Зенитом» и будет иметь даже шансы на чемпионство следующей весной. Ну и это дерби — всегда интересно. Марцел Личка, конечно, особо свою атакующую философию не поменяет, но за двухнедельный перерыв, я думаю, у него было время поработать над тем, чтобы более пристально играть в обороне и не отдавать матчи так, как мы это видели в первом круге», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-pobeditel-derbi-tsska-i-dinamo-smozhet-poborot-sya-za-chempionstvo/
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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