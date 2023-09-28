Рафаэль Шафеев назначен главным арбитром матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут работать на матчах 10-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи «Крылья Советов» — «Спартак» назначен Рафаэль Шафеев. Его ассистентами станут Игорь Демешко и Рустам Мухтаров. Резервный судья — Алексей Сухой, ВАР — Артур Федоров, АВАР — Валерий Данченко.

Матчи 10-го тура РПЛ пройдут с 29 сентября по 1 октября.

Все назначения судей на матчи 10-го тура РПЛ:

29 сентября (пятница)

«Ростов» — «Урал»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Зуев.

30 сентября (суббота)

«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Хральцов.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Левников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Балтика»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Эдуард Малый.

1 октября (воскресенье)

«Факел» — «Сочи»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Андрей Бутенко.

Лидером турнирной таблицы РПЛ-2023/24 после 9 туров является «Краснодар» с 21 очком. Вторую строчку занимают «Крылья Советов» с 18 очками, третьим идет «Зенит», у которого 17 очков.