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Сегодня, 19:27

Рапопорт уверен, что нынешний «Зенит» был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о влиянии легионеров на молодых игроков петербургской команды.

«В тренировках, и в играх молодые игроки, в том числе, наши, петербургские, получают рядом с теми же Малкомом или Венделом бесценную практику. И это позволит им выйти на более высокий уровень. Вопрос еще в том, сумеет ли «Зенит» сохранить на следующий сезон бразильцев. Они украшают наш чемпионат. Надеюсь, у них в планах нет ухода. Хочется верить, что наше отлучение от еврокубков не вечно, и у нас появится возможность вновь там играть. Потому что нынешний «Зенит» был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов. Конечно, не против «Реала», «Барселоны» или «Ман Сити», но выходить из группы команда вполне», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-ny-neshnij-zenit-konkurentosposoben-v-lige-chempionov/
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