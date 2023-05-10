Семин считает, что Семак смог бы добиться успеха не только в «Зените»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о роли Сергея Семака в успехах «Зенита».

«Не принимаю позицию, что любой тренер выиграл бы с «Зенитом» несколько чемпионств. Были же специалисты и до Семака. Приезжали тренеры с мировым именем. Разве все стали чемпионами? Роль Семака в успехах сине-бело-голубых — огромная. Он пришел из «Уфы», показав результат сначала там. Постепенно двигался по своему тренерскому пути и сейчас добился больших результатов. Он бы смог их добиться и не в «Зените», а в любом другом клубе РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России. После 26 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 13 очков.