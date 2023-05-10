Сегодня, 13:42
Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в этом сезоне.
«Марцел Личка и Валерий Карпин — молодцы, они построили хорошие команды. Но лучший тренер в России — Сергей Семак. Без всяких сомнений тут», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз стал чемпионом России. Предыдущим местом работы Семака была «Уфа».
«Ростов» под руководством Карпина идет третьим в турнирной таблице РПЛ (50 очков). «Оренбург», который возглавляет Личка, занимает 8-е место (39 очков).