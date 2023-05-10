КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:42

Рианчо: «Личка и Карпин — молодцы, но лучший тренер в России — Семак»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в этом сезоне.

«Марцел Личка и Валерий Карпин — молодцы, они построили хорошие команды. Но лучший тренер в России — Сергей Семак. Без всяких сомнений тут», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз стал чемпионом России. Предыдущим местом работы Семака была «Уфа».

«Ростов» под руководством Карпина идет третьим в турнирной таблице РПЛ (50 очков). «Оренбург», который возглавляет Личка, занимает 8-е место (39 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-lichka-i-karpin-molodtsy-no-semak-luchshij-trener-rossii/
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
Рауль Рианчо
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Евгений Кукуляк назначен главным арбитром матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак»
Мостовой — о том, что Малкома назвали «царем РПЛ»: «Он доказывает это своей игрой»
Орлов назвал позором шоу Слуцкого и Дзюбы
Оганесян: «Личка — топ-тренер, один из сильнейших в РПЛ»
Байдачный считает, что «Ахмат» заслуживает место в ТОП-5 РПЛ
Мостовой: «Малком сейчас царь в России. Пора возвращаться и проявить себя в Испании»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оганесян: «Личка — топ-тренер, один из сильнейших в РПЛ»

Нападающий «Оренбурга» Оганесян: «Если мы попадем в пятерку, то это будет историческое событие. Это нас мотивирует»