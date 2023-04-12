Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:30

Ренан рассказал о летнем новичке «Зенита»: «Это большой футболист, очень талантливый»

Гоша Чернов
Корреспондент
Ду Кейрос.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» оценил перспективы будущего футболиста российской команды Ду Кейроса.

— Летом в «Зенит» перейдет еще один футболист «Коринтианс» Ду Кейрос. Что ты о нем можешь рассказать? Связывался ли ты уже с ним, что рассказывал ему о «Зените»?

— Да, мы уже успели обсудить «Зенит». Я ему рассказал, что здесь круто, что это сильный клуб с суперусловиями, с отличной инфраструктурой, с отличными болельщиками. Он очень ждет момента, когда приедет сюда сам. Я считаю, что Ду Кейрос — большой футболист, очень талантливый, что он будет прогрессировать здесь. Уверен и в том, что он быстро адаптируется к местному футболу, ведь в «Зените» ему помогут в этом. Я абсолютно уверен, что он принесет много пользы клубу.

Ду Кейрос перейдет в «Зенит» из «Коринтианс» в июле 2023 года.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
Роберт Ренан
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Ренан: «Слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав»
Ренан: «В сборной Бразилии пообщались с Юри Алберто о «Зените»
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Балахнин заявил, что победа «Ростова» над «Зенитом» не оживит чемпионскую интригу
Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!
В «Химках» объяснили подписание долгосрочного контакта с Талалаевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок «Зенита» Ренан рассказал, как в Бразилии убили его друга детства

Ренан: «Слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав»