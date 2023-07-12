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Сегодня, 20:37

РФС ожидает выдачу лицензионного соглашения провайдеру офсайдных линий от ФИФА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС прокомментировали для «СЭ» информацию о том, что матч за OLIMPBET Суперкубок России и первые туры чемпионата России пройдут без использования офсайдных линий.

«Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет с использованием системы ВАР. РФС ожидает выдачу лицензионного соглашения от ФИФА компании провайдеру системы офсайдных линий. Без этих документов РФС не имеет права заключать договор на приобретение офсайдных линий», — заявили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

Футбол
РФС
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