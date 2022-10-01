Рианчо рассказал, что думает о ключевых игроках «Спартака» в этом сезоне

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что думает о ключевых игроках московского клуба в нынешнем сезоне.

«У меня хорошие воспоминания обо всех спартаковцах, особенно о молодых русских ребятах. Кто-то говорит о Промесе, а я бы обратил внимание на русский костяк красно-белых. Джикия, Селихов, Умяров, Игнатов и многие другие. Именно они способны привести «Спартак» к чемпионству в этом сезоне!» — цитирует Рианчо Sport24.

После 10 туров «Спартак» с 19 очками расположился на 5-м месте в турнирной таблице. Завтра, 2 октября состоится матч красно-белых с «Нижним Новгородом». Начало — в 19.00 мск.