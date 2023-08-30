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Сегодня, 17:00

Рианчо считает, что «Спартаку» нужен опорный полузащитник по типу Бускетса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о позиции, которую клубу надо усилить.

«Успех любой команды кроется в середине поля. Это футбольная истинна. Если говорить о позиции, которую красно-белым надо усилить, то это центральная полузащита. Клубу нужен опорник по типу Бускетса, который будет управлять игрой команды при переходе из обороны в атаку. Но такого футболиста очень сложно найти», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-spartaku-nuzhen-oporny-j-poluzashhitnik-po-tipu-busketsa/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
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