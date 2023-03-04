Ренан: «Когда узнал о вызове в сборную, подумал, что покажу в матче все, на что я способен»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился эмоциями от попадания в сборную Бразилии.

— Успели прочувствовать уровень РПЛ?

— Российский футбол оставил приятное впечатление. Я чувствую, что был сегодня неплох и, может быть, где-то даже хорош. Ощущение, что нужно еще работать, во многом нужно прибавлять. Нам надо работать и работать.

— Стал ли для вас неожиданностью вызов в сборную?

— Да, это сюрприз! Я смотрел дома объявление состава. Когда появилось мое имя, я не смог сдержать эмоций. Для меня это сильная мотивация. Когда узнал о вызове, подумал, что покажу в матче все, на что я способен — чтобы ни у кого не возникло сомнений.

3 марта стало известно, что 19-летний бразилец был вызван в состав национальной команды на мартовский сбор.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.