Ренан: «Счастлив, что дебютировал за «Зенит». Рад победе»

Сегодня, 19:32
Защитник «Зенита» Роберт Ренан поделился эмоциями после своего дебюта за питерскую команду.
— Счастлив, что дебютировал за «Зенит». Рад победе. В пятницу я был вызван в сборную Бразилию, а сейчас я дебютировал, и мы выиграли. Надо работать дальше, чтобы мечты продолжали сбываться.
— Как быстро адаптировались под требования тренерского штаба?
— Мне помогают бразильцы как на поле, так и за его пределами. Я уже чувствую себя здесь уверенно и привык к новой обстановке.
— Как вам «Газпром Арена»?
— Спасибо болельщикам за поддержку. Стадион безумно нравится. Очень важно было почувствовать теплоту со стороны болельщиков. Надеюсь, они так же будут поддерживать в оставшихся матчах?
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.