Сегодня, 20:59
Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась на тему возвращения пива на российские стадионы.
«Если без пива спорт нельзя смотреть, тогда спорт тут не при чем. Давайте скажем честно: мы пить-то особенно не умеем. У нас нет такой проблемы в фигурном катании, на том же баскетболе или волейболе. Такая проблема есть только на футболе. У нас столько всяких проблем в спорте, а мы только и занимаемся вопросом — пить пиво или не пить, играть в футбол или не играть», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.