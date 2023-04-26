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Роднина: «У нас столько всяких проблем в спорте, а мы занимаемся вопросом — пить пиво или не пить»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась на тему возвращения пива на российские стадионы.

«Если без пива спорт нельзя смотреть, тогда спорт тут не при чем. Давайте скажем честно: мы пить-то особенно не умеем. У нас нет такой проблемы в фигурном катании, на том же баскетболе или волейболе. Такая проблема есть только на футболе. У нас столько всяких проблем в спорте, а мы только и занимаемся вопросом — пить пиво или не пить, играть в футбол или не играть», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-u-nas-stol-ko-problem-v-sporte-a-my-zanimaemsya-voprosom-pit-pivo-ili-ne-pit/
Футбол
РПЛ
Ирина Роднина
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