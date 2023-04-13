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Сегодня, 16:26

Родригао назвал Кариоку закрытым человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник «Зенита» Родригао вспомнил об общении с экс-игроком «Спартака» Рафаэлом Кариокой, с которым вместе выступал за «Атлетико Минейро».

«Рафаэл довольно закрытый человек, интроверт. В отличие от многих бразильцев, он не большой любитель пошутить и посмеяться. Но при этом он один из моих близких друзей. Когда есть возможность, мы с ним выходим на связь. Он замечательный футболист и много пользы принес «Атлетико». Но, к сожалению, я ничего не знаю о его карьере в России», — приводит слова Родригао Metaratings.ru.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009-го по 2014-й годы, а после перешел в «Атлетико Минейро», за который играл до 2017 года. На счету 33-летнего хавбека 139 матчей за московскую команду, три гола и шесть результативных передач. Ныне Кариока является футболистом мексиканского клуба «Тигрес».

Источник: https://metaratings.ru/news/rodrigao-karioka-v-otlichie-ot-mnogikh-brazilcev-ne-bolshoi-lyubitel-poshutit-i-posmeyatsya-242972/
Рафаэл Кариока
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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