Тукманов: «В душе я надеюсь, что «Торпедо» отберет очки у «Спартака»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов надеется на то, что черно-белые смогут отобрать очки у «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ.

«Хочется, сказать, что ожидаю от матча победы «Торпедо», но это будут неоправданные ожидания. Слишком разный класс команд. В наше время «Торпедо» всегда хорошо играло со «Спартаком» и обыгрывало их. Сейчас немножко ситуация другая. Под руководством нового тренера «Торпедо» будет стараться выглядеть достойно. Надо самоутвердиться в матче с таким соперником. В душе я надеюсь, «Торпедо» отберет очки у «Спартака», но сделать это будет очень тяжело. Но надежда умирает последней. И все же закрепиться в РПЛ «Торпедо» будет практически невозможно», — цитирует Тукманова Legalbet.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место турнирной таблице чемпионата России.

Матч между «Торпедо» и «Спартаком» пройдет 15 апреля на стадионе «Лужники» в 19.00 по московскому времени.