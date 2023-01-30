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Сегодня, 16:30

Романцев: «Футбол стал инструментом для политической грязи и интриг»

Романцев считает, что футбол стал инструментом для политических интриг
Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в интервью «СЭ», что думает отказе болгарского клуба «Левски» играть товарищеский матч против московского клуба.

— На сборе в Дубае болгарский клуб «Левски» в последний момент отказался от контрольного матча со «Спартаком». Это продолжение футбольной русофобии, начатой поляками?

— Извините, Борис, но мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств. И чем больше мы будем обсуждать подобные случаи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для своих грязных целей и футбол. Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку своим клубам: с русскими не играть!

Хочется думать, что футболисты здесь ни при чем. Не могу даже представить, чтобы великие Пеле с Марадоной, царствие им небесное, могли бы сказать то, о чем заявлял Левандовски [в отношении сборной России], навсегда запятнавший свое футбольное имя.

Так что давайте поставим на этом точку и будем верить в скорое возвращение времен, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг.

Полностью интервью Романцева «СЭ» читайте здесь

Олег Романцев
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
2
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