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Сегодня, 21:02

Мостовой: «Дзюба еще года три поиграет, РПЛ — лига пешеходов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не скоро завершит карьеру.

«Дзюба бережется в начале сезона. Ему уже тяжеловато все тридцать игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он еще прибавит. До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 12 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-dzyuba-eshhe-goda-tri-proigraet-rpl-liga-peshehodov/
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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