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Тарханов: «В этом году мне пока больше нравятся «Крылья Советов», чем ЦСКА»

Мария Гусева
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».

«Сложно сказать, кто победит, — цитирует Betonmobile.ru Тарханова. — В этом году мне пока больше нравятся «Крылья Советов», чем ЦСКА. ЦСКА только первую игру хорошо после перерыва сыграл, а в Краснодаре не очень получилась. С «Сочи» тоже неярко сыграли, во втором тайме предпочтительней хозяева смотрелись. Но ЦСКА должен улучшать свою игру в следующих матчах, потому что состав-то у них хороший. Матч для ЦСКА будет домашним, поэтому здесь больше они будут фаворитами. Но «Крылья» хорошо смотрятся, они смогли выбить «Динамо» из Кубка. И игра у них хорошо выстроена, несмотря на то, что произошли серьезные изменения. ЦСКА отступать некуда, сейчас большая группа команд будет бороться за бронзовые медали. Вероятно, первое и второе место займут «Зенит» и «Спартак», а вот за третье место борьба будет ожесточенной, и ЦСКА однозначно примет в ней участие».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке — 20 очков.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет завтра, 12 марта. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: Betonmobile.ru
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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