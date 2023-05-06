«Факел» обыграл «Ростов» в первом матче под руководством Евсеева

«Факел» на выезде обыграл «Ростов» в матче 26-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет в игре открыл полузащитник воронежского клуба Роман Акбашев на 46-й минуте. Преимущество «Факела» удвоил форвард Хызыр Аппаев на 74-й минуте.

«Ростов» с 50 очками пока сохранил второе место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший преследователь команды Валерия Карпина «Спартак» (49 очков) завтра, 7 мая, сыграет свой матч 26-го тура против «Зенита».

«Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Команда одержала победу в первом матче под руководством Вадима Евсеева.