«Спартак» разгромил «Ростов», Медина оформил дубль и отдал голевую передачу

«Спартак» на выезде с крупным счетом обыграл «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ — 5:1.

Красно-белые открыли счет на 16-й минуте, после подачи Хесуса Медины со штрафного отличился Даниил Хлусевич. «Спартак» забил первый гол со стандарта в текущем розыгрыше РПЛ. На 37-й минуте ростовчане отыгрались благодаря голу Егора Голенкова.

На 54-й минуте «Спартак» снова вышел вперед — после ошибки Сергея Песьякова забил Медина. Шесть минут спустя парагваец оформил дубль, реализовав пенальти. Перед одиннадцатиметровым «Ростов» заменил вратаря — вместо Песьякова на поле вышел Никита Медведев.

На 76-й минуте счет до разгромного довел Кристофер Мартинс Перейра. Окончательный счет в концовке установил Тео Бонгонда, реализовавший выход один на один с Медведевым.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.