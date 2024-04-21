Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

«Ростов» — «Спартак»: во сколько смотреть трансляцию матча РПЛ

Игра 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» начнется в 20.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Спартака» Михаил Игнатов.
Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бесплатная видеотрансляция матча 25-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Спартак» пройдет на канале «Матч ТВ» 21 апреля. Она начнется в 20.15 по московскому времени. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и по подписке на телеканале «Матч Премьер».

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов поединка «Ростов» — «Спартак». В матч-центре будут доступны ключевые события встречи 25-го тура.

Красно-белые занимают седьмое место с 35 очками в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с главным тренером Валерием Карпиным располагается на восьмой строчке с 34 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
Штурмовики захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ на купянском направлении
ПВО РФ уничтожила два украинских воздушных шара над Тульской и Московской областями
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Федотов: «Смогли скомпенсировать удаление самоотдачей, но пропустили два простых гола»
Адиев — о победе над ЦСКА: «Нужно было правильно оценить наш ресурс, парням — познакомиться со мной»
РПЛ: «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак» и другие матчи 25-го тура
«Зенит» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Роши и Дивеева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЦСКА не будет обращаться в ЭСК РФС по удалениям Роши и Дивеева

РПЛ: «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак» и другие матчи 25-го тура