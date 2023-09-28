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Сегодня, 19:00

«Ростов» — «Урал»: время начала и трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется в 19.00 мск на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» на своем поле примет «Урал» в матче десятого тура чемпионата России по футболу 29 сентября, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут видеотрансляцию противостояния «Ростов» — «Урал». Эфир начнется в 19.00. Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ростов», который тренирует Валерий Карпин, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко располагается на восьмой строчке с 14 баллами.

Узнать расписание матчей и трансляций 10-го тура РПЛ можно на сайте «СЭ».

Чемпионат России по футболу: результаты матчей и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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