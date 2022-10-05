РПЛ переписала автогол Бородина на счет Зобнина в матче 2-го тура «Краснодар» — «Спартак»

Российская Премьер-лига (РПЛ) переписала автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина во 2-м туре РПЛ на счет полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

«После прецедента с Федором Чаловым и обращения лиги в судейский комитет РФС было решено переписать автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина во втором туре РПЛ на счет Романа Зобнина. Из Краснодара вернулся не только гол Зобнина, но и ассист Александра Соболева», — говорится в заявлении РПЛ.

Матч 2-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком» завершился со счетом 1:4.

Таким образом Зобнин в этом матче оформил дубль и на его счету 3 гола в этом сезоне РПЛ. У Соболева теперь 5 голевых передач и он снова стал лучшим ассистентом лиги.