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Российская Премьер-лига (РПЛ) переписала автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина во 2-м туре РПЛ на счет полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
«После прецедента с Федором Чаловым и обращения лиги в судейский комитет РФС было решено переписать автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина во втором туре РПЛ на счет Романа Зобнина. Из Краснодара вернулся не только гол Зобнина, но и ассист Александра Соболева», — говорится в заявлении РПЛ.
Матч 2-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком» завершился со счетом 1:4.
Таким образом Зобнин в этом матче оформил дубль и на его счету 3 гола в этом сезоне РПЛ. У Соболева теперь 5 голевых передач и он снова стал лучшим ассистентом лиги.
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Основные источники исследования