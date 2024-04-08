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Сегодня, 16:00

РПЛ: расписание матчей тура чемпионата России 13 и 14 апреля

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»
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13 и 14 апреля состоятся матчи 24-го тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание игр в ближайшие выходные. Время начала — московское.

Расписание 24-го тура РПЛ

13 апреля, суббота

14:00. «Сочи» — «Спартак»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

16:30. «Ахмат» — «Балтика»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

17:00. «Краснодар» — «Зенит»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

19:30. «Локомотив» — «ЦСКА»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

14 апреля, воскресенье

12:00. «Оренбург» — «Пари НН»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

14:15. «Урал» — «Динамо»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

16:45. «Факел» — «Ростов»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»

19:00. «Крылья Советов» — «Рубин»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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ФК Зенит
ФК Краснодар
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