РПЛ: расписание матчей тура чемпионата России 13 и 14 апреля

Сегодня, 16:00
13 и 14 апреля состоятся матчи 24-го тура чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание игр в ближайшие выходные. Время начала — московское.
14:00. «Сочи» — «Спартак»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»
16:30. «Ахмат» — «Балтика»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»
17:00. «Краснодар» — «Зенит»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
19:30. «Локомотив» — «ЦСКА»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
12:00. «Оренбург» — «Пари НН»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»
14:15. «Урал» — «Динамо»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»
16:45. «Факел» — «Ростов»
Трансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск»
19:00. «Крылья Советов» — «Рубин»
Трансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
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